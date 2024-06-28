Варшава, 28 июня, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Власти Польши не собираются отправлять военных на Украину даже для учебных миссий. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского радио.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Косиняка-Камыша, помощь НАТО Киеву должна касаться поставок военной техники и обучения бойцов ВСУ, но это должно происходить, по его мнению, на территории стран — участниц альянса.

«Здесь ничего не изменится. Я знаю, что некоторые страны хотели поехать на Украину с учебной миссией. Мы обучили более 20 000 [украинских] военнослужащих в Польше. Это делается хорошо, и мы продолжим это делать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной заявил о возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. Он отметил, что французские власти могут обсудить это при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны российскими военными.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на территории Украины уже присутствуют военные из государств НАТО. По его мнению, Киев не мог бы так долго обороняться без помощи Запада. В то же время Туск не уточнил, военные каких стран и в каком количестве находятся на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что ввод западных войск на территорию Украины будет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае иностранный контингент окажется в зоне поражения армии России.