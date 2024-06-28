Москва, 28 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В начале июля в Москве прогнозируется жаркая погода, которой в столице не было более ста лет. Об этом 28 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Известия/Павел Волков

Как отметил синоптик, 28 июня в Москве температура воздуха составит +27…+30 градусов, а в выходные она поднимется до +29…+32 градусов и могут начаться дожди.

«Июль начнётся с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 — плюс 33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6. Во вторник может быть ещё на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9», — привело его слова «РИА Новости».

Тишковец уточнил, что вечером 3 июля в столице прогнозируются ливни с грозой и температура воздуха +30…+33 градуса, что, по его словам, может побить рекорд 1917 года, когда в этот день было +32,2 градуса.

По словам синоптика, в Москве в это время ожидаются фактически тропические ночи с температурой воздуха не ниже +15…+20 градусов, а днём показатели ультрафиолетового излучения могут подниматься до опасных значений — 6–7 единиц, из-за чего стоит воздерживаться от долгого нахождения под палящим солнцем.

«Наибольшая температура поверхностного слоя воды сохраняется на реке Оке у города Серпухова — плюс 23 градуса, на остальных реках температура составляет плюс 14 — плюс 21. Благодаря жаре температура воды повысится ещё на градус-два», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба главного управления МЧС по Москве 26 июня сообщила об ожидающихся в городе порывистом ветре до 14 м/с и дожде. В связи с этим водителям посоветовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей, избегать внезапных манёвров и парковать машины вдали от деревьев.

На Москву и Подмосковье 20 июня обрушились шторм и «мегаливень». В это день сильный ветер повалил деревья, а видимость на дорогах резко ухудшилась. По информации синоптиков, скорость ветра достигала до 18–23 м/с, что соответствовало девятибалльному шторму.