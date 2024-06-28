Вашингтон, 28 июня, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки уже скоро столкнутся с новой рецессией. Такое мнение высказал американский инвестор Джим Роджерс.

Global Look Press/Sheldon Cooper/Keystone Press Agency

Финансист считает, что она начнётся в конце 2024 года или в 2025 году.

«Я знаю, что она приближается», — процитировало агентство «Прайм» аналитика.

Роджерс напомнил, что США сталкиваются с рецессиями каждые несколько лет. Это происходит веками со дня основания страны.

Американский инвестор также не исключил, что новая рецессия начнётся в США ещё до президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Ранее Роджерс заявил, что экономику США и мир в целом ожидают трудности после президентских выборов в стране.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на доклад аналитического центра RAND Corporation (внесён в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), подготовленный по заказу Пентагона, 27 апреля заявил, что США угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся. Причиной тому, по его словам, станет отсутствие общего понимания проблемы и путей её решения.

Он отметил, что конкурентоспособность США находится под угрозой. Подчёркивается снижение уважения к мощи страны со стороны десятков развивающихся стран и соперничество со стороны Китая. Кроме того, он указал на проблемы в виде замедления роста производительности, чрезмерного военного напряжения и поляризации политической системы страны.

27 июня стало известно, что в США рухнул первый в 2024 году банк Republic First. Власти страны установили контроль над американским банком, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).

США, Япония и страны Европы потерпят «ужасающую» рецессию, которая будет сопровождаться падением банковской системы, заявил в мае 2023 гола Роджерс. Инвестор указал на то, что государства пытаются бороться с крахом банков через их слияние с более крупными организациями.