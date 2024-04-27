Вашингтон, 27 апреля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся. Причиной тому отсутствие общего понимания проблемы и путей её решения, заявил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на доклад аналитического центра RAND Corporation (внесён в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), подготовленный по заказу Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись. У них пока нет общего понимания проблемы и способов её решения», — написал Игнатиус.

Он отметил, что конкурентоспособность Штатов находится под угрозой. Подчёркивается снижение уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран и соперничество со стороны Китая. Кроме того, в материале указываются проблемы в виде замедления роста производительности, «чрезмерного военного напряжения» и поляризации политической системы страны.

«Это не цитата из журнала или прогрессивной брошюры. Это краткое изложение поразительного нового исследования Rand, проведённого по заказу Управления чистой оценки Пентагона. Это должно послужить громким тревожным звонком для Америки в этот решающий год выборов», — говорится в статье.

Автор подчеркнул, если американцы не смогут найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех, Штаты ожидает крах.

Как передавало ИА Регнум, сегодня стало известно, что в США рухнул первый в 2024 году банк Republic First.

Власти страны установили контроль над американским банком, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).

10 марта 2023 года обанкротился 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB). Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обвинил в произошедшем руководство организации. По его мнению, правление SVB не смогло правильно управлять рисками.

21 марта бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что над Соединёнными Штатами нависла угроза банкротства еще не менее 50 банков, если американские власти не избавятся от структурных проблем в экономике.

США, Япония и страны Европы потерпят «ужасающую» рецессию, которая будет сопровождаться падением банковской системы, заявил в мае 2023 года инвестор Джим Роджерс.