Вашингтон, 27 апреля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Власти США установили контроль над американским банком Republic First, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC). Этот инцидент оказался первым крахом кредитного учреждения в стране в 2024 году, сообщается в распространённом 26 апреля заявлении корпорации.

Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

«Republic Bank закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов», — известили в FDIC.

Уточняется, для защиты вкладчиков корпорация уже достигла соглашения с другой кредитной организацией Fulton Bank по принятию большей части депозитов и приобретению активов рухнувшего банка.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте 2023 года. Проблемы начались после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в 20 крупнейших коммерческих американских Silicon Valley Bank, отметили эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, США, Япония и страны Европы потерпят «ужасающую» рецессию, которая будет сопровождаться падением банковской системы, заявил в мае 2023 гола инвестор Джим Роджерс.

Инвестор указал на то, что государства пытаются бороться с крахом банков через их слияние с более крупными организациями.

10 марта 2023 года обанкротился 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank (SVB). Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл обвинил в произошедшем руководство организации. По его мнению, правление SVB не смогло правильно управлять рисками.

21 марта бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что над Соединёнными Штатами нависла угроза банкротства еще не менее 50 банков, если американские власти не избавятся от структурных проблем в экономике.