Москва, 28 июня, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Видеообращение главы государства 28 июня опубликовали на сайте Кремля.

РИА Новости/Сергей Красноухов

«В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником», — сказал он.

Глава государства отметил, что это особый и очень волнующий момент для выпускников, так как для них теперь начинается совершенно новый этап более взрослой и самостоятельной жизни, на котором они будут принимать решения самостоятельно.

Президент уточнил, что при прощании со школой ученики благодарят педагогов, находившихся всё это время рядом, переживавших за них, как за родных детей, поддерживавших учащихся и помогавших им.

«Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами, а они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремлённость, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране», — заметил Путин.

Он подчеркнул, что самым трудным является найти дело по душе, так как в этом случае выпускникам станут под силу самые сложные задачи и их достижения будут вдохновлять других, как для нынешних выпускающихся учеников школ стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, ярко и достойно проявившие себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, а также иногда и в сложных испытаниях.

«И конечно, главная опора для каждого человека — это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Путин заявил, что в России нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, а высокий уровень подготовки учащихся школ должен быть везде. Глава государства также указал на необходимость консолидации всех уровней образования.

Президент предложил кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов, а также качественно усилить подготовку будущих учителей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости выстроить механизмы привлечения талантливых выпускников вузов к работе в школах.