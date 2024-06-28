Южно-Сахалинск, 28 июня, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение из-за сильного дождя объявили в четырёх районах Сахалинской области, сообщили 28 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Тымовском и Ногликском городских округах вечером 29 июня и ночью 30 июня ожидается сильный дождь. Местами ливень будет очень сильным — 30 мм за 12 часов и менее.

Днём 30 июня и в последующие сутки синоптики прогнозируют подъём уровня воды на 0,5–1,5 м, при этом возможен выход воды на пойму.

«В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что связанная с прогнозируемыми ливнями обстановка находится на контроле ведомства, необходимые средства для ликвидации последствий готовы к реагированию.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня на Москву и Подмосковье обрушился ураган «Эдгар». В некоторых районах Московской области наблюдались смерчи. В результате два человека погибли и 35 пострадали.