Одесса, Украина, 24 июня, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Взрывы в Одессе утром 24 июня прогремели в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с новыми ракетами, полученными ВСУ от НАТО, сообщил 24 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Прилёт в Одессу в стороне завода тяжёлого краностроения «Краян». По сведениям сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами», — процитировала Лебедева Lenta.ru.

Также Лебедев сообщил, что удар по объекту нанесли в восемь часов утра. В этот момент на предприятие приехали иностранные наёмники, восемь или десять из них попали под удар.

Министерство обороны РФ не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Одессы и Одесской области.

О взрывах в Одессе утром сообщили украинские СМИ. Информацию подтвердили местные власти.

Российские военкоры опубликовали видео с клубами чёрного дыма, которые поднимаются в небо, уточнив, что кадры сделаны в Одессе после прилёта. Отмечалось, что на объекте, связанном с ВСУ, после взрывов вспыхнул мощный пожар.