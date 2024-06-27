Севастополь, 27 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В Севастополе в ночное время будут перекрывать вход в Балаклавскую бухту из-за угроз атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев в прямом эфире телеканала СТВ.

Алексей Павлишак/ТАСС

«Свободный доступ ночью в Балаклавскую бухту будет перекрыт. Будут выставлены силами территориальной обороны Севастополя дополнительные посты за водной поверхностью и в дневное, и ночное время», — заявил губернатор.

Развожаев отметил, что с учётом возможного теракта охрану бухты дополнительно усилят, её оборудуют бонными заграждениями. Он напомнил, что Балаклавская бухта единственная в Севастополе имеет свободный вход и выход, здесь нет военных объектов.

Глава региона подчеркнул, что в Севастополе не будут закрывать пляжи, но советуют временно отказаться от посещения некоторых. Речь идет о пляжах Северной стороны, которые не оборудованы укрытиями и не имеют капитальных строений.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

27 июня в городе близко к берегу водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса. Обследуя дно Чёрного моря в районе пляжа в Учкуевке, водолазы на сегодняшний день выполнили половину запланированной работы. По информации МЧС, что работы ведут 19 специалистов группы подводного разминирования.

25 июня губернатор сообщил, что после обстрела ВСУ в медучреждениях города остаются 50 человек. В числе проходящих лечение ― 12 детей. Один пострадавший при атаке ВСУ находится в тяжёлом состоянии.