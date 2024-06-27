Севастополь, 27 июня, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Севастополе близко к берегу водолазы МЧС обнаружили три суббоеприпаса, сообщили 27 июня в пресс-службе ведомства. Поиск специалисты начали после нанесения ВСУ ракетного удара по Крыму 23 июня.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Обследуя дно Чёрного моря в районе пляжа в Учкуевке, водолазы на сегодняшний день выполнили половину запланированной работы.

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«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что работы ведут 19 специалистов группы подводного разминирования.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 23 июня выпустила по Крыму пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями: четыре перехватила система ПВО, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе.

Четыре мирных жителя, двое из которых — дети, погибли, ещё 153 человека пострадали. Погибли и пострадали люди, которые на момент удара находились на пляжах в районе Учкуевки и Любимовки.

В Минобороны назвали США ответственными за удар по мирным жителям. Киев получает АTACMS из США, кроме того, полётные задания в них вводят американские специалисты, используя при этом данные спутниковой разведки США.

Накануне, 26 июня, в МЧС сообщили об обнаружении неразорвавшегося кассетного боеприпаса в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке.