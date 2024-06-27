Москва, 27 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что на данный момент не имеет допуска к Олимпийским играм в Париже.

Татьяна Меель/РИА Новости Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили

«У меня лично, как у главного тренера сборной по греко‑римской борьбе, нет допуска на Олимпиаду», ― рассказал он в беседе с «Матч ТВ».

Когуашвили добавил, что последние два года у него не было доступа ни к каким международным соревнованиям. сейчас у него также нет официального доступа на Олимпийские игры. Он также выразил надежду на то, что что‑то изменится.

«Самое главное, что мы смогли отправить в Париж нашего представителя, который будет профессионально разминать, готовить, выводить борцов на соревнования», ― добавил главный тренер.

Он заявил, что в любом случае попробует находиться рядом со спортсменами, не как представитель делегации, а как зритель, как турист. Когуашвили считает, что команда и в таких условиях выступит достойно.

Как сообщало ИА Регнум, Международный паралимпийский комитет (IPC) в мае объявил, что российским и белорусским атлетам запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Их спортивные результаты также не будут учитывать в общем медальном зачёте. На аналогичных условиях разрешили выступать атлетам из России и Белоруссии в основной части ОИ.

15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. К соревнованиям по велоспорту на шоссе допустили Тамару Дронову, Алёну Иванченко и Александра Власова, к прыжкам на батуте — Анжелу Бладцеву. В соревнованиях по борьбе разрешили участвовать Начыну Монгушу, Шамилю Мамедову, Арслану Багаеву, Абдулле Курбанову, Наталье Малышевой, Веронике Чумиковой, Алине Касабиевой и Елизавете Петляковой. В их числе также два представителя греко‑римской борьбы: Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.

Олимпиада в этом году пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.