Париж, 6 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. Об этом 6 марта сообщил Международный паралимпийский комитет (IPC). В опубликованном пресс-релизе говорится, что россияне и белорусы допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, поэтому не могут присутствовать на открытии.

Илья Питалев / РИА Новости

Не будут спортсмены, соответственно, присутствовать и на закрытии Паралимпийских игр.

«Нейтральные паралимпийцы будут соревноваться индивидуально под нейтральным флагом и не будут фигурировать в таблице медалей и маршировать на церемониях открытия и закрытия», — сообщается в релизе.

Паралимпиада в Париже состоится в период с 28 августа по 8 сентября 2024 года. По итогам Генеральной ассамблеи IPC в Бахрейне членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было частично приостановлено на два года, что подразумевает в том числе запрет на проведение международных соревнований на территории России. При этом, как сообщало ИА Регнум, Генассамблея проголосовала против полной приостановки членства ПКР.

При этом IPC не стал вынуждать спортсменов осуждать спецоперацию России на Украине для допуска к участию в Паралимпиаде. Об этом 15 ноября заявил президент ПКР Павел Рожков. По его словам, ограничения присутствуют, но в общем и целом россиян допустили к соревнованиям.