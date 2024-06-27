Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Россия не собирается нападать на страны Запада, о чём уже не раз говорилось, заявил 27 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы на них не собираемся нападать, о чём неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные компании развязывать», — подчеркнул он.

Медведев также указал на то, что западные страны явно вовлечены в конфликт на Украине, хотя не имеют для этого никаких оснований. В этом случае у них нет повода ссылаться на право на самооборону, так как этим государствам никто не угрожает, отметил политик.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня назвал домыслами и бредом заявления, будто Россия собирается напасть на Европу. По мнению главы государства, такую антироссийскую пропаганду используют для того, чтобы обосновать гонку вооружений на Западе.

21 июня Путин заявил, что Запад совершает ошибку, желая нанести стратегическое поражение России. Он подчеркнул, что в этом случае России будет нечего бояться, и её армия готова к любым вариантам развития событий.