Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Сегодняшний мир и установившаяся в нём правовая система не просто радикально отличаются от прежних, а подошли к точке невозврата. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Сегодня мир стал не просто радикально другим, чем прежде. К сожалению, он по сути подошёл к точке невозврата, и правовая система — вместе с ним», — сказал он.

Зампред Совбеза добавил, что России, по его мнению, необходимо сделать всё возможное для поиска основы для разрешения противоречий в мире, которые накалены до предела.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что эгоизм и высокомерие западных стран привели мир к точке невозврата. Глава государства уточнил, что США своими действиям подорвали международную архитектуру безопасности.

Российский лидер также предложил вместо этой архитектуры безопасности выстроить новую систему для стран Евразии, добавив, что в современном мире успешно формируется многополярность и эти глубинные изменения, по его словам, внушают оптимизм.

Ранее в этот же день Путин отметил, что мир стремительно меняется и уже не будет прежним. Президент пояснил, что сегодня всё больше стран мира стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.