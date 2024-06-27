Москва, 27 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 27 июня охарактеризовал подход Запада к правовым нормам как вседозволенность и обслуживание собственной исключительности.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Эта вседозволенность и обслуживание собственной исключительности — это и есть американские правила во всей их красе», — заявил Медведев.

В качестве примера он привёл тот факт, что США не присоединились к Конвенции ООН по морскому праву, однако в декабре 2023 года в одностороннем порядке заявили о правах на морское дно площадью более 1 млн кв. км.

Зампред Совбеза отметил, что концепция порядка, основанного на правилах, противоречит сути мирового права, и прикрывает силовое насаждение подходов Запада. Более того, Медведев назвал несостоятельной продавливаемую США концепцию порядка. Природа западного порядка противоположная, считает он, так как в ней нет консенсуса, но есть принуждение.

Ранее, 26 июня Медведев заявил, что нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран. В этой связи он выступил за то, чтобы нормы права не подменялись порядком, который выгоден лишь отдельным государствам.

Выступая на пленарном заседании ПМЮФ Медведев 27 июня заявил, что сегодня мир и установившаяся в нём правовая система не просто радикально отличаются от прежних, а подошли к точке невозврата.

Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге 26–28 июня. Это крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права.