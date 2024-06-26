Москва, 26 июня, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех государств, а не подменяться правилами, выгодными лишь отдельным странам, заявил 26 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сегодня наша задача <…> сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран», — следует из приветствия Медведева к участникам Петербургского международного юридического форума.

Зампред в этой связи выступил за то, чтобы нормы права не подменялись порядком, который выгоден лишь отдельным государствам.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 26 по 28 июня. Это крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права.

Президент России Владимир Путин 26 июня направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XII Петербургского международного юридического форума. Глава государства отметил, что ключевая роль права неоспорима и в решении глобальных и региональных проблем, развитии экономических и гуманитарных связей и борьбе с общими угрозами.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Медведев заявил о колоссальном кризисе в системе международного права. Зампред Совбеза тогда напомнил, что всё, что сделали в ХХ веке, поставили под удар. В качестве примера он привёл ООН. По его мнению, эта структура не выполняет свои задачи из-за очень разных позиций государств.