Киев, 27 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины приняло решение сменить руководство и реорганизовать главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

TASS /ZUMA

Ранее, 25 июня, украинский независимый антикоррупционный центр NGL. media опубликовал расследование о коррупционной сделке в Минобороны страны. По его данным, ведомство потратило 54 миллиона гривен (1,1 миллиарда рублей) на покупку 153 тысяч пластиковых армейских фляг для ВСУ производства США. Рыночная их цена составляла 120 гривен (2,5 тысячи рублей) за штуку, а аналоги можно купить по цене в 72 гривны (1,5 тысячи рублей). В расследовании указано, что закупкой занимались недавно открытые компании, которые сразу стали получать многомилионные заказы от министерства.

«Запущен процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В министерстве добавили, что создадут орган, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию по материальному обеспечению армии. Реформа должна упростить доступ новых производителей и поставщиков к закупкам для нужд ВСУ, отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим признал выявленные в Минобороны Украины коррупционные риски. Заместитель главы военного ведомства Юрий Джигир заявил, что министерство пересмотрело систему закупок через восемь месяцев после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в руководстве ведомства.

В декабре 2023 года на Украине задержали руководителя одного из Главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. По информации СБУ, задержанный в 2022 году подписал контракт на поставку оптовой партии снарядов, но при наличии возможности закупить товар без посредников и альтернативного контракта с тем же изготовителем на поставки по меньшей стоимости, подтвердил первый документ. По итогу иностранная фирма-посредник получила порядка 1,5 млрд гривен, это на треть превысило стоимость прямого контракта.

В нобяре того же года в ноябре стало известно, что СБУ заподозрила бывшего замминистра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн (порядка 27,6 млн долларов США). Следователи собрали доказательства преступной деятельности бывшего чиновника, занимавшего пост с 2021 по 2023 год.