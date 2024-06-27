Москва, 27 июня, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Чертановский районный суд арестовал Сергея Мартова и Дмитрия Федосова за хулиганство. Мужчины в полуголом виде загорали на детской площадке в Москве, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Им предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил административный арест на срок 15 суток Мартову и на срок 10 суток Федосову.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня один из арестованных мужчин избил девушку. На молодую мать с кулаками он набросился после того, как та сделала ему замечание о неподобающем внешнем виде. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на Криворожской улице. Жители близлежащих домов сообщили, что и в прошлом году видели полуголого загоравшего мужчину.

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Позднее потерпевшая рассказала, что никогда ранее не видела этого мужчину. По её словам, другие жители предупреждали, что человек неадекватен. Она добавила, что после просьб перебраться с площадки хотя бы на газон получила агрессивный ответ, а после мужчина напал на неё и начал бить руками и ногами по голове. После инцидента жительница вызвала полицию.