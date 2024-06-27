Двух загоравших на детской площадке москвичей арестовали за хулиганство
Москва, 27 июня, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Чертановский районный суд арестовал Сергея Мартова и Дмитрия Федосова за хулиганство. Мужчины в полуголом виде загорали на детской площадке в Москве, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
«Им предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — заявили в пресс-службе ведомства.
Суд назначил административный арест на срок 15 суток Мартову и на срок 10 суток Федосову.
Как сообщало ИА Регнум, 26 июня один из арестованных мужчин избил девушку. На молодую мать с кулаками он набросился после того, как та сделала ему замечание о неподобающем внешнем виде. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на Криворожской улице. Жители близлежащих домов сообщили, что и в прошлом году видели полуголого загоравшего мужчину.
Позднее потерпевшая рассказала, что никогда ранее не видела этого мужчину. По её словам, другие жители предупреждали, что человек неадекватен. Она добавила, что после просьб перебраться с площадки хотя бы на газон получила агрессивный ответ, а после мужчина напал на неё и начал бить руками и ногами по голове. После инцидента жительница вызвала полицию.