Москва, 26 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Жительница Москвы, которую избил загоравший в одних трусах на детской площадке мужчина, рассказала телеканалу РЕН ТВ подробности инцидента.

Кадр из видео

Она сообщила, что никогда ранее не видела этого мужчину, но жители расположенных рядом домов отмечали, что он появлялся там и в прошлом году.

«Говорили, что это какой-то неадекватный человек, лучше с ним не связываться. А я с ним впервые столкнулась. Мы пришли с детьми погулять, поиграть на детскую площадку на территории школы. И тут увидели двух людей. Попросила их перейти на траву на территории площадки, но мне было очень агрессивно отвечено», — рассказала женщина.

После того как она записала короткое видео, мужчина напал на неё и начал бить руками и ногами по голове. После инцидента она вызвала полицию.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Москве загоравший в одних трусах на детской площадке мужчина избил женщину. Он набросился на молодую мать с кулаками после того, как она сделала ему замечание о неподобающем внешнем виде. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на Криворожской улице на юге столицы. На детской площадке загорали двое полуголых мужчин.