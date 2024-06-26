Москва, 26 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Москве загоравший в одних трусах на детской площадке мужчина избил девушку. На молодую мать с кулаками он набросился после того, как она сделала ему замечание о неподобающем внешнем виде. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Кадр из видео

Инцидент произошёл во дворе жилого дома на Криворожской улице на юге столицы. На детской площадке загорали двое полуголых мужчин. В это время поиграть на площадку пришла женщина с детьми.

Как рассказала телеканалу РЕН ТВ сама потерпевшая, раньше этого мужчину она никогда не видела, но жители близлежащих домов сообщили, что и в прошлом году видели полуголого загоравшего мужчину.

«Говорили, что это какой-то неадекватный человек, лучше с ним не связываться», ― добавила женщина.

Когда она попросила мужчин уйти с площадки и перейти на траву, один из мужчин проявил агрессию и ударил девушку.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошёл конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спасти его медикам не удалось. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

23 июня 55-летний скульптор Юрий Кондрашов возвращался домой через сквер и сделал замечание пьяной толпе. После чего завязался конфликт и мужчину ударили. Скульптор ударился головой, бригада скорой помощи отвезла его в больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга и перелом костей черепа.