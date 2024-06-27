Москва, 27 июня, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Впервые в Московском зоопарке открылся вольер китоглавов. Там поселили молодую пару крупных птиц средней высотой 1,2 метра, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Пресс-служба Московского зоопарка

«Китоглавы экспонируются всего в нескольких зоопарках Европы, а в нашей стране этих редких птиц можно будет впервые увидеть в Московском зоопарке. Пока здесь будет жить пара — самец и самка китоглава», — рассказал Фурсин.

Он отметил, что вид трудно размножается в неволе. Поэтому перед специалистами стояла задача создать в вольере комфортные условия для обитателей и последующего выращивания птенцов.

Вольер общей площадью 350 кв. м возвели на старой территории рядом с кругом катания. В нём обустроили зимнюю и летнюю части. Китоглавы являются птицами одиночками, поэтому будут жить раздельно и встречаться в период размножения. Для каждой из птиц оборудовали бассейн и установили автоматическую систему микроклимата.

На территории вольера высадили различные злаковые травы, декоративно-лиственные кустарники, многолетние растения, в числе которых осока чёрная, рогоз, фалярис, пеннисетум, спирея японская, ирис, ива и другие.

Китоглавы считаются редкими птицами, в Международной Красной книге вид значится как уязвимый. В природе осталось всего около восьми тысяч особей. Животные обитают в болотистой местности в Восточной Африке. В их рационе живая рыба. Специалисты Московского зоопарка кормят птиц карпом и форелью.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня в Московском зоопарке в новый вольер переехали снежные барсы. Он представляет собой просторный комплекс площадью около 700 кв. м. Вольер повторяет родные для кошек просторы Алтая, а многие растения в нём съедобны. Для животных построили пещерки, окошки-подглядки и даже родильные отсеки.

В вольере обитают самка Дайна и самец Унцик, которых переселили из Центра воспроизводства редких видов животных. Подробнее узнать об этих жителях Горного Алтая можно не только в зоопарке, но и на мультимедийном стенде у остановки автобуса «Зоологическая улица».