Москва, 15 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Снежные барсы Московского зоопарка поселились в новом вольере, который представляет просторный комплекс площадью около 700 кв. м, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Кадр из видео

«Барсы обитают в привычной для них среде — вольер повторяет родные для кошек просторы Алтая, а многие растения в нём съедобны. Для животных построили пещерки, окошки-подглядки и даже родильные отсеки», — заявил градоначальник.

Он отметил, что комплекс отвечает международным стандартам имитации дикой природы и создаёт для животных ощущение безопасности.

В вольере обитают самка Дайна и самец Унцик, которых переселили из Центра воспроизводства редких видов животных. Подробнее узнать об этих жителях горного Алтая можно не только в зоопарке, но и на мультимедийном стенде у остановки автобуса «Зоологическая улица».

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Как сообщало ИА Регнум, в Московском зоопарке планируют снова свести Панд Жуи и Диндин. Гендиректор Светлана Акулова в апреле отметила, что у зоологов есть надежда на появление двойни у этой пары. В течение года панды могут размножаться только один раз. Это может произойти в течение трёх дней. Она напомнила, что сейчас у пары есть медвежонок Катюша. Снова свести Диндин и Жуи можно будет, когда детёныш подрастёт.