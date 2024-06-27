Находка, Приморский край, 27 июня, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 27 июня на территории продуктовой базы в Находке (Приморский край), сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Огонь охватил тысячу квадратных метров, частично обрушилась кровля», — сообщили в ведомстве.

Опубликованы кадры с места ЧП, на которых видно, как над одноэтажным зданием поднимается густой дым.

К настоящему моменту пожар локализовали. В ликвидации горения участвуют 36 специалистов, задействовано девять единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в городе Лобне (Московская область) загорелся ангар, в котором хранятся пластиковые трубы. Пожару присвоили второй ранг сложности.

В Ростове-на-Дону 21 июня загорелся склад МВД. У здания полностью сгорела крыша. Огонь локализовали на площади 700 квадратных метров.