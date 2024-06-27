Стамбул, Турция, 27 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Четырёхэтажный дом частично обрушился в европейской части Стамбула, 27 июня сообщил телеканал NTV.

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Инцидент произошёл утром на улице Ядигар в микрорайоне Бахчелиэвлер Зафер. Здание построили в 1970 году.

Информация о пострадавших не поступала. Вместе с тем, по данным журналистов, под завалами могут быть люди.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Специалисты пытаются установить причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в европейской части Стамбула произошло обрушение жилого дома в районе Кючюкчекмедже. Обрушившееся здание построили ещё в 1988 году. На его первом этаже находился магазин. Спасатели, работавшие на месте ЧП, обнаружили живыми и достали из-под завалов несколько человек.