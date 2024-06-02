Стамбул, Турция, 2 июня, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Из-под обломков обрушившегося дома в западной части Стамбула удалось спасти семь человек, под завалами находятся ещё двое. Об этом 2 июня рассказал журналистам губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

Пожарная служба Стамбула. Кадр из видео

«Спасатели извлекли из-под обломков семь человек, двое из них в тяжёлом состоянии», — сказал он.

По словам Гюля, сейчас ведётся операция по спасению ещё двух человек, которые находятся под завалами на месте обрушившегося здания.

Губернатор провинции заявил, что обрушившееся здание построили ещё в 1988 году и на первом этаже располагался магазин.

«Мы не обнаружили признаков взрыва после обрушения дома, это исключено», — заявил он в ответ на вопрос о возможной причине произошедшего, добавив, что прокуратура Стамбула проверит обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 июня стало известно, что из-под завалов на месте обрушившегося жилого дома в Стамбуле извлекли человека, который остался жив. Спасённого мужчину уложили на носилки и начали оказывать ему первую помощь.

Ранее в этот же день на западе Стамбула произошло обрушение жилого дома, в результате чего под завалами остались люди. Инцидент произошёл в районе Кючюкчекмедже.

Национальная полиция Испании 24 мая сообщила об обрушении двухэтажного здания на пляже в городе Пальма-де-Майорка. Жертвами произошедшего стали как минимум четыре человека.

В южноафриканском штате Джорджия 6 мая обрушилось строящееся здание. Под образовавшимися в результате завалами оказались порядка 59 человек.