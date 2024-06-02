Стамбул, Турция, 2 июня, 2024, 09:17 — ИА Регнум. В западной части Стамбула произошло обрушение жилого дома, под образовавшимися в результате этого завалами остались люди. Об этом 2 июня сообщил турецкий телеканал AHaber.

Shadati/XinHua/Global Look Press

По информации телеканала, обрушение жилого дома произошло по не установленной на данный момент причине в стамбульском районе Кючюкчекмедже.

«Под завалами остались люди», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента вызвали сотрудников спасательных и противопожарных служб, в том числе из соседних районов города.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая национальная полиция Испании сообщила об обрушении двухэтажного здания на пляже в городе Пальма-де-Майорка. В результате этого погибли как минимум четыре человека.

В ЮАР 6 мая обрушилось строящееся здание в штате Джорджия. В результате этого под завалами оказались около 59 человек.

В конце декабря 2023 года в центре Стамбула обрушилось здание, подготавливаемое к сносу. Под обломки попал один из рабочих, который пострадал, его госпитализировали.