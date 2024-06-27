Новый, 855-й день специальной военной операции ознаменован известием о тяжёлом положении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и их родственников, которые фактически оказались в заложниках на Украине. О том, что в отношении людей, проживающих в подконтрольных режиму Зеленского городах Запорожье и Киеве, применяют насильственные и террористические методы, сообщил 27 июня «РИА Новости» сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он пояснил, что заложниками родственников делают для того, чтобы оказывать давление и шантажировать сотрудников ЗАЭС.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Тем временем под Соледаром, непосредственно в зоне проведения СВО, бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укреплённые позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны уточнили, что расчёты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров.

А военнослужащие российской группировки войск «Восток» сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации. Речь идёт о боях у опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, пояснил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

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