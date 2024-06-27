Сыктывкар, 27 июня, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Пассажиры поезда, который сошёл с рельсов в Коми, слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием. Об этом сообщила журналистам пассажирка Ирина Щенева.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Она рассказала, что ехала вместе с мужем и дочерью. Щенева отметила, что её супруг волновался из-за указанных звуков. По словам женщины, до того, как произошёл сход, её вагон начало трясти.

«И только от Инты отъехали, и всё, нас тряхнуло и перевернуло», — сказала пассажирка, слова которой приводит телеканал РЕН ТВ.

Щенева уточнила, что её дочь пострадала и находится в тяжелом состоянии.

Другая пассажирка поезда, Алёна Михайличенко, сообщила, что ехала до Инты и вышла из состава до происшествия. Женщина заявила, что часто пользуется этим железнодорожным маршрутом по работе. Михайличенко добавила, что вагон, в котором она купила билет, был полупустым.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за подмыва полотна, вызванного сильными дождями.

В Минздраве уточнили, в результате аварии пострадали до 40 человек. В ведомстве также отметили, что семеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Позднее в РЖД проинформировали, что после схода вагонов с рельсов помощью к медикам обратились 46 человек.

Глава Коми Владимир Уйба написал, что после ЧП госпитализировали десять пострадавших. По его информации, у большинства пострадавших зафиксированы ушибы, ссадины и рваные раны. Им не потребовались операции или размещение в реанимации.

В связи с железнодорожной аварией Уйба ввёл в Коми режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.