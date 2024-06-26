Москва, 26 июня, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Привлечение профессиональных и высококвалифицированных кадров является главной задачей для долгосрочного развития отечественного кораблестроения, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания 26 июня.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причём по всей стране», — указал глава государства.

Он подчеркнул, что в этих целях необходимо создавать привлекательные и конкурентные условия труда.

Кроме того, Путин отметил важность повышения квалификации и проведения переподготовки действующих сотрудников, а также реализации социальных программ для поддержки специалистов и их семей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июня Владимир Путин начал совещание, посвящённое вопросам развития отечественного кораблестроения. Глава государства подчеркнул, что основы государственной политики в области военно-морской деятельности включают комплексное развитие Военно-морского флота России, а также предполагают качественное повышение боевого потенциала. Путин в том числе заявил о необходимости защищать Военно-морской флот России от дальнобойных ракет как местах базирования судов, так и в районах их операций.