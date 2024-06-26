Москва, 26 июня, 2024, 23:08 — ИА Регнум. военно-морской флот (ВМФ) России необходимо защищать от дальнобойных ракет, заявил 26 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

Владимир Смирнов/ТАСС

По словам российского лидера, это следует делать, как в местах базирования судов, так и районах их операций.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — сказал глава государства.

Как сообщило ИА Регнум, 30 июля 2023 года Владимир Путин назвал ВМФ России нерушимым стражем рубежей РФ. Он отметил, что российский флот не раз вставал неприступной крепостью на пути врагов нашей страны.

12 июня 2024 года генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко проинформировал о том, что ВМФ России в этом году получит атомные подводные лодки, которые усилят российскую ядерную триаду.