Москва, 26 июня, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Власти Москвы с начала года выделили три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов в Коммунарке. Об этом 26 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Олег Елков/ТАСС

«В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тыс. кв. метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 млрд рублей», — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что участки предоставлены для реализации масштабных инвестиционных проектов. Инвесторы и застройщики получают землю без проведения торгов. Эти проекты направлены на инфраструктурное развитие городских территорий и увеличение количества рабочих мест, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, завершается строительство трубопроводов для подключения станции Московского метрополитена «Потапово». В пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина сообщили, что АО «Мосводоканал» завершает прокладку 6,7 км сетей диаметром от 63 до 355 мм в поселении Сосенском (ТиНАО). Работы выполнены на 95%. Завершить их планируется летом. Станция «Потапово» будет расположена на Сокольнической линии метро, следом за станцией «Коммунарка». После её открытия улучшится транспортное обслуживание ещё двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.

Собянин также сообщал, что в Коммунарке создаётся крупнейший пересадочный комплекс в Новой Москве. Он отмечал, что ещё недавно добираться в Коммунарку было долго и неудобно. За десять лет были построены две станции метро Сокольнической линии. Скоро будет завершено строительство ещё одной — станция «Коммунарка» Троицкой линии готова больше чем наполовину.

Градоначальник добавил, что внутри района также улучшается дорожная сеть. Кроме того, строится магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая станет основой дорожного каркаса Новой Москвы, сообщил мэр столицы.

Отмечается, что ежедневный пассажиропоток двух новых, уже работающих станций составляет свыше 32,5 тысячи человек, а с появлением станции «Коммунарка» Троицкой линии, как ожидается, ежедневный пассажиропоток составит 20 тысяч пассажиров. Станцию оформят в стиле биотек. На данный момент ведутся работы по устройству верхнего строения пути.