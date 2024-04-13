Москва, 13 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В Коммунарке создаётся крупнейший пересадочный комплекс в Новой Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Ещё недавно добираться в Коммунарку было долго и неудобно. За десять лет мы построили две станции метро Сокольнической линии. А скоро завершим строительство ещё одной — станция «Коммунарка» Троицкой линии готова больше, чем наполовину», — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что внутри района также улучшается дорожная сеть. Кроме того, строится магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая станет основой дорожного каркаса Новой Москвы, сообщил мэр столицы.

Отмечается, что ежедневный пассажиропоток двух новых, уже работающих станций составляет свыше 32,5 тысячи человек, а с появлением станции «Коммунарка» Троицкой линии, как ожидается, ежедневный пассажиропоток составит 20 тысяч пассажиров. Станцию оформят в стиле биотек. На данный момент ведутся работы по устройству верхнего строения пути.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Собянин сообщил, что в Москве завершено строительство более половины новой трассы от станции метро «Коммунарка» до Варшавского шоссе. Он отметил, что с открытием дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также снизится транспортная нагрузка на МКАД, Калужское шоссе и прилегающие к ним улицы.

Планируемое открытие участка намечено на 2026 год.

Кроме того, к концу 2025 года планируется завершить строительство многоуровневой развязки в столичных районах Богородское и Метрогородок.

Собянин отмечал, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе, а после ввода объекта съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее.

По его словам, сейчас рабочие сооружают опоры и стены разворотной эстакады, собирают конструкции моста, обустраивают опоры трамвайного путепровода и прокладывают инженерные коммуникации.