Москва, 25 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Скульптора Юрия Кондрашова, создавшего памятник героям Куликовской битвы, за замечание избили распивавшие алкоголь люди в сквере на севере Москвы. Мужчину госпитализировали в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики борются за его жизнь. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Скульптор Юрий Кондрашов

Около 21:00 23 июня 55-летний скульптор возвращался домой через сквер «Дивизии народного ополчения» на Новопесчаной улице в Москве. У одной из лавочек он увидел толпу мужчин и одну женщину, которые распивали алкоголь и очень шумно себя вели. Скульптор подошёл к компании и попросил вести себя потише и получше выбирать выражения, ведь свидетелями веселья могли стать дети в парке. Кроме того, совсем рядом находятся жилые дома, и там тоже хорошо слышно, что происходит в сквере. Но на просьбу скульптора компания отреагировала довольно агрессивно, завязался конфликт. Один из мужчин ударил Кондрашова, скульптор упал на асфальт, сильно ударился головой и потерял сознание. В таком состоянии его обнаружили прохожие, они вызвали на место скорую помощь и полицию,

«Нарядом скорой помощи в в ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина в тяжелом состоянии с предположительном диагнозом ушиб головного мозга был доставлен 55-летний мужчина. При обследовании был поставлен диагноз: перелом костей черепа, эпидуральная гематома, внутримозговое кровоизлияние. Он находится в отделении анестезиологии-реанимации с диагнозом: тяжелая открытая черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга тяжелой степени с контузионными очагами, переломы лобной, височной, теменной костей справа. Перелом носа. Состояние его тяжелое, контакту не подлежит», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Компанию молодых людей задержала полиция, пока на них составили лишь административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Нарядом полиции было выявлено 5 граждан в состоянии алкогольного опьянения: 34-летняя уроженка Москвы, 30-летний уроженец Саратова, 38-летний уроженец Москвы, 30-летний уроженец Липецкой области, 30-летний уроженец Москвы», — объяснил собеседник агентства.

Правоохранителям удалось восстановить картину событий благодаря записям камеры видеонаблюдения, установленную в сквере.

«При просмотре камеры видеонаблюдения установлено, что в 21:00 вышеуказанные граждане выходят из сквера, между ними и пострадавшим происходит конфликт. В 21:02 пострадавшего быстрым шагом догоняют двое граждан (предположительно 30-летний уроженец Липецкой области и 30-летний уроженец Москвы), где на тротуаре один из них наносит удар пострадавшему, от которого последний падает на землю и не поднимается», — сообщил источник.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка в результате которой правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скульптор Юрий Кондрашов окончил Минское художественное училище имени А. К. Глебова Дипломный проект конного памятника русским православным святым Пересвету и Ослябе — героям Куликовской битвы был принят Правительством Москвы для установки в парковой зоне Симонова монастыря. Произведения Юрия Кондрашова находятся в частных собраниях в России и за рубежом. Его работы выставлялись в Третьяковской галерее и Государственном Дарвиновском музее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Волгограде толпа подростков, ехавших в автобусе, жестоко избила одного из пассажиров за сделанное им замечание. Подростки избили мужчину до потери сознания. Пострадавшего госпитализировали. Следственный отдел СК в Краснооктябрьском районе Волгограда возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).