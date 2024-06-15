Москва, 15 июня, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве 15 июня посетил 16-миллионный гость, им стала семилетняя Елизавета из Москвы.

Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Девочка приехала на ВДНХ вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Юбилейного посетителя поздравили на стенде Самарской области. Елизавета получила сертификат на семейное путешествие по области.

«Мы из Москвы, очень любим путешествовать и предпочитаем отдых в России. Совсем скоро мы поедем в Крым на летние каникулы. Никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие. Для нас это большая неожиданность», — отметила мать девочки.

В рамках путешествия семья увидит самую длинную набережную в Европе, Жигулёвский пивоваренный завод и местный «Арбат». В селе Ширяево они увидят места, где художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге». Далее семью примет город Тольятти. Там они погрузятся в технологическую современность. Завершится путешествие восхождением на вершину Царева кургана и посещением уникального целебного источника.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что регион ждёт в гости все 16 миллионов посетителей выставки «Россия»

Выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Там представили важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетители также могут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка-форум продлится до 8 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня выставку посетил 15-миллионный гость. Наталия Корнеева из Ялты приехала с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой. Им вручили путешествие в Республику Северная Осетия.

В мае число посетителей выставки превысило 14 миллионов человек. «Юбилейному» посетителю, восьмилетнему школьнику из Камчатского края, приехавшему на выставку с родителями, вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск, туристическую и индустриальную столицу Сибири.

6 июня на выставке прошёл флешмоб, в ходе которого более 500 человек одновременно прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зеленый…». Мероприятие состоялось в павильоне № 75 «Регионы России». Известные поэтические строки подхватили гости выставки разных возрастов.