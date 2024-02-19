Москва, 19 февраля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уже 4200 дел по преступлениям украинских боевиков. На минувшей неделе за обстрелы гражданских объектов, расстрелы мирных жителей было вынесено более 30 приговоров, сообщил посол особых поручений МИД РФ Родион Мирошник. И эта работа будет продолжена.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Совсем недавно группа украинских боевиков получила от 25 лет до пожизненного заключения», — приводит слова дипломата Луганский информационный центр.

И этот процесс не останавливается. Пока речь идёт об исполнителях преступных приказов Киева, далее очередь за командирами и политическим руководством, добавил Мирошник. Дипломат уверен, что многие государства поддержат справедливую оценку преступлений киевского режима.

«Но для этого нужна ещё большая и консолидированная работа. Десятки российских посольств за рубежом ведут диалог с правительствами стран пребывания, стремясь к формированию адекватных оценок преступных действий киевского режима», — заявил он.

При этом Мирошник признал, что «западники этому очень активно сопротивляются, стремясь деградировать любые международные экспертные площадки до пропагандистских». Их цель — свести работу не к эффективному оцениванию преступлений ВСУ или к попыткам урегулирования конфликта, а к «тотальной безосновательной травле России».

РанееИА Регнум сообщало, что, по предварительным подсчётам, действия киевского режима нанесли ДНР ущерб на сумму более 420 млрд рублей.

16 февраля член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина добавила, что подсчёт ущерба ведётся госструктурами ДНР совместно с представителями общественных организаций. Цифра не окончательная, так как в регионе продолжаются боевые действия, добавила депутат.

В конце 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Среди основных пунктов: восстановление жилья и объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами показателей качества жизни на уровне среднероссийских. 82 региона России взяли шефство над новыми территориями, к работам привлечены почти 35 тыс. строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, с начала текущего года на освобождённых территориях Донбасса восстановлено и построено около 18 тыс. объектов.