Николаев, Украина, 26 июня, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в городе Николаеве на Украине, сообщило киевское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Другие детали случившегося не приводятся.

При этом в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Такой же режим действует в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе прогремели взрывы. Это произошло на месте где находился склад с новыми ракетами, поставленными ВСУ странами НАТО. В момент взрывов на предприятии находились иностранные наёмники.

25 июня власти Днепропетровской области проинформировали, что в регионе прогремела серия взрывов, в результате чего в результате взрывов получил повреждение объект инфраструктуры в Никопольском районе.