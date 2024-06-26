Москва, 26 июня, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Лидер Таганской преступной группировки Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах, как Гриша Таганский, скончался в СИЗО, не дожив до суда. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Шестидесятивосьмилетнего заключённого нашли без сознания в камере «Матросской тишины» ночью 26 июня. Врачи не смогли его спасти.

По данным канала, возможной причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что заключённый болел. Труп Рабиновича направят в судебный морг.

Рабинович являлся активным членом Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Банду подозревают в серии заказных убийств, в том числе авторитета Деда Хасана, хищении активов коммерческих фирм, ограблениях, похищениях, вымогательствах.

Дело ОПГ уже долгое время слушается в Мосгорсуде. Окончательное обвинение лидерам Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу, а также 10 ее участникам предъявили в июне 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня суд приговорил участника коптевской организованной преступной группы (ОПГ) Сергея Замараевак 20 годам лишения свободы за убийства конкурентов. Как установили следствие и суд, 13 февраля 1996 года Замараев с соучастниками из ореховской банды по приказу руководителей преступных групп убили «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова. В 1998 году обвиняемый с другими членами коптевской ОПГ в процессе раздела «сфер влияния» убили участника тушинской группировки Вячеслава Степанова.

10 июня суд приговорил Олега Медведева (известного как Шишкан, Олег Шишканов, Олег Раменский) к пожизненному заключению по обвинению в занятии им высшего положения в преступной иерархии, в организации преступного сообщества и нескольких убийствах. Криминальному авторитету также назначили штраф 5 млн рублей.

Кроме того, 17 подельников Медведева получили сроки от условных до пожизненных за убийства, бандитизм и участие в организованной преступной группе (ОПГ).