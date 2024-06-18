Москва, 18 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Суд приговорил участника коптевской организованной преступной группы (ОПГ) Сергея Замараева к 20 годам лишения свободы за убийства конкурентов, сообщила 18 июня пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

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Замараев признан виновным по п. «а, н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершённое из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору), п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трёх лиц, совершённое общеопасным способом, организованной группой, сопряжённое с бандитизмом).

«На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил Замараева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сказано в сообщении.

Как установило следствие и суд, 13 февраля 1996 года Замараев, входивший в состав так называемой коптевской ОПГ, с соучастниками из ореховской банды Александром Пустоваловым, Маратом Полянским и Дмитрием Усалёвым по приказу руководителей преступных групп убили «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова. Замараев, в частности, осуществлял наблюдение за домом на Малой Черкизовской улице, где жил бизнесмен, передал информацию сообщникам, а те застрелили Кутепова.

Кроме того, в январе 1998 года Замараев с другими членами коптевской ОПГ в процессе раздела «сфер влияния» убили участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар «Долина» на улице Зои и Александра Космодемьянских и, когда тот вышел из заведения, подельник Замараева открыл по нему огонь из автомата. При этом ранения получили четверо пассажирок проезжавшего мимо трамвая, одной из них выжить не удалось.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов по прозвищу «Саша Солдат»вышел из колонии строгого режима в посёлке Монино Московской области. Пустовалову выносили приговор три раза. В общей сложности он был приговорён к 24 годам заключения. Сначала он отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в исправительной колонии №9 в Тверской области.

В начале 90-х «Саша Солдат» состоял в Ореховской преступной группировке (ОПГ). Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он убил около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.