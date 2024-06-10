Москва, 10 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку заключения вора в законе Олега Медведева (известного как Шишкан, Олег Шишканов, Олег Раменский), ранее признанного виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в организации преступного сообщества и ряде убийств.

Следком РФ Олег Медведев (Шишкан)

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — зачитал судебное постановление судья Андрей Гринев, слова которого привели «Известия».

Подсудимого также приговорили к штрафу в размере 5 млн рублей. Кроме того, 17 подельников Медведева по решению суда получили сроки от условных до пожизненных за убийства, бандитизм и участие в ОПГ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая гособвинение потребовало приговорить Шишкана к пожизненному сроку. Генпрокуратура потребовала такого же наказания для трёх участников его банды ― Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова. До этого присяжные вынесли обвинительный вердикт ранее не судимому криминальному авторитету и его подельникам.

По версии следователей, Шишкан создал преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. При этом свидетельства о преступлениях ОПГ есть с 2010 года, однако она могла действовать и до этого. По информации оперативников, криминальный авторитет с подельниками занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, а также незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

В состав банды, кроме Шишкана, входили ещё 18 человек, и в 2012 году их обвинили в похищении и убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи за отказ отдать принадлежавшие ей земли. Тела убитых нашли около одного из дачных массивов в Раменском районе.

Медведева задержали в 2019 году, после чего он в рамках сделки со следствием сдал остальных членов ОПГ. Шишкана в том числе обвинили по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), своей вины он не признал.