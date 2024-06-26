Москва, 26 июня, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере генеральный директор «Уральских заводов» Василь Мусин в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом 26 июня сообщил источник в силовых структурах.

пресс-служба столичных судов общей юрисдикции г. Москвы Василь Мусин

«Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», ― процитировала «Российская газета» источник.

По информации правоохранительных органов, в разное время между «Уральскими заводами» и МВД России было заключено не менее восьми контрактов, сумма только одного из них составляла 8,5 млн рублей. Договор предполагал поставку в ведомство носимой цифровой радиостанции.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства и проверять возможную причастность других лиц к мошеннической схеме.

АО «Уральские заводы» основали в 1995 году в Ижевске. Оно проектирует и создаёт спецтехнику радиосвязи, в частности радиостанции и ретрансляторы. По данным открытых источников, Мусин возглавляет предприятие с августа 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Замоскворецкий районный суд в Москве арестовал на один месяц 29 суток Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. На такой мере пресечения настаивало следствие. Под стражей он останется до 17 августа 2024 года.

По данным следствия, находясь в должности гендиректора акционерного общества «Уральские заводы», Мусин совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путём обмана в особо крупном размере. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что речь идёт о контракте на сумму порядка 50 млн рублей.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.