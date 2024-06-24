Москва, 24 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василя Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа, сообщил 24 июня Замоскворецкий районный суд.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В. М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — следует из решения суда.

Мусина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), арестовали до 17 августа 2024 года.

Он, находясь в должности гендиректора акционерного общества «Уральские заводы», совершил хищение денежных средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня суд в Москве арестовал топ-менеджеров WorldSkills Russia: гендиректора Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова. Суд отправил их в СИЗО до 18 августа. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Уразов и другие сотрудники компании передавали в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах.