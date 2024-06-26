Москва, 26 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Артиллерия группировки «Запад» Вооружённых сил России забросала позиции украинских войск листовками с призывами сложить оружие и сдаться в плен. Об этом 26 июня сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что российские военные использовали для залпа по позициям ВСУ из гаубиц Д-30 калибра 122 мм спецбоеприпасы с листовками, в которых содержатся призывы сдаться и сложить оружие. В таких снарядах вместо боевой части размещается свыше 300 листовок.

«Мы готовы протянуть руку помощи тому, кто сам этого хочет. Сейчас нашей рукой помощи является листовка. Подобрав её и следуя инструкциям, человек может выйти к российским войскам, тем самым сохранив свою жизнь», — сказал командир артиллерийской батареи с позывным Борзый.

Военный уточнил, что армия России гарантирует добровольно сложившим оружие украинским бойцам сохранение жизни и здоровья, а также возвращение на родину после завершения конфликта.

По его словам, таким образом российские военные стараются помочь украинским военнослужащим, осознавшим, что они не желают погибать за продажный и нелегитимный киевский режим, сделать правильный выбор.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский 22 июня рассказал, что ещё три бойца ВСУ сдались в плен под Красногоровкой. По его словам, на этом направлении за месяц сдаётся столько украинских военных, что из них можно сформировать целую роту.

Ранее в этот же день украинский военнопленный Юрий Водян сообщил, что состоящие из недавно сформированных подразделений заградотряды ВСУ расстреливают отказывающихся выполнять боевые задания сослуживцев. Пленный уточнил, что у отказавшегося выполнять задание украинского бойца немного шансов остаться в живых.