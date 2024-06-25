Махачкала, 25 июня, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Информация о том, что на Университетской площади в центре Махачкалы находится человек с оружием, не подтвердилась. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе МВД Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сигнал о вооружённом лице поступил от очевидца.

«Информация не подтвердилась», — отметили представители пресс-службы ведомства.

В МВД уточнили, что после получения сигнала на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили площадь и тщательно проверили её территорию и окружающее пространство. Для обследования местности привлекали кинологов.

При этом телеканал RT уточнил со ссылкой на источник о том, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По последним данным, представленным властями Дагестана, число жертв атак составило 21 человек. При этом в списках погибших числятся 16 сотрудников правоохранительных органов.

Власти региона объявили 24, 25 и 26 июня днями траура в республике.