Вашингтон, 25 июня, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки не принимала каких-либо решений относительно возможного присутствия американских военных на территории Украины. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повторюсь, что президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) открыто говорили, что мы не собираемся направлять на Украину американских военных», — указал он в ходе брифинга.

По его словам, в американской администрации на данный момент не видят причин для пересмотра позиции по этому вопросу.

25 июня телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что в администрации США добивается снятия запрета на размещение на Украине военных подрядчиков для помощи ВСУ в ремонте и техническом обслуживании военной техники. При этом отмечается, что эти планы не предполагают массового присутствия американцев на Украине, всего планируется отправить до более двух сотен человек.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что присутствие американских или европейских военных на Украине будет означать пересечение красной линии, проведённой НАТО. По его словам, странам Евросоюза и НАТО необходимо предпринимать всё возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации НАТО с Россией, поскольку в противном случае эскалация конфликта может положить начало третьей мировой войны.

13 марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву подчеркнул, что Москва будет считать интервенцией появление на Украине американских войск в любом виде. По его словам, в Вашингтоне понимают, к каким последствиям приведёт прямое вмешательство США в конфликт.