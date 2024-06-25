Лондон, 25 июня, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, включенного в санкционный список в качестве заместителя генерального директора крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса», сообщили 25 июня на сайте британского министерства финансов.

Дмитрий Серебряков / ТАСС

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на неё больше на распространяются санкции <…>: Алексей Николаевич Филипповский», — следует из документа.

Санкции Великобритании предполагали арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

О причинах снятия ограничений не сообщалось.

Великобритания ввела санкции против Филипповского 22 февраля 2024 года. Помимо него, ещё несколько других членов руководства «Алросы», включая гендиректора компании Павла Маринычева, попали под санкции.

Согласно данным из открытых источников, Филипповский родился в Екатеринбурге. Имеет дипломы магистра бизнеса Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (2002 год) и магистра государственного управления (МРА) «Maxwell School of Citizenship and Public Affairs» в Нью-Йорке (2015 год). В 2017 году стал вице-президентом по экономике и финансам «Алроса», а в мае 2018 года занял пост заместителя генерального директора компании.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Европейский союз включил в санкционный список компанию «Алроса» и гендиректора компании Павла Маринычева. Согласно документу, компания якобы участвует в экономическом секторе, предоставляющем значительный источник дохода российскому правительству.

Великобритания с 1 января 2024 года ввела запрет на импорт алмазов из России. Евросоюз также не может напрямую импортировать российские природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях.