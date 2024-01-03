Брюссель, 3 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Европейский союз включил в санкционный список российского производителя алмазов «Алроса» и генерального директора компании Павла Маринычева. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Как говорится в документе, «Алроса» якобы участвует в экономическом секторе, предоставляющем «значительный источник дохода» российскому правительству.

Также в документе утверждается, что Маринычев на своей позиции якобы в том числе «оказывает финансовую поддержку» правительству.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул. Компании из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке, осваивают новые направления, включая экспортные, в результате чего российская экономика продвигается вперёд, констатировал глава государства.

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук 3 ноября заявил, что западные антироссийские санкции стали мощным толчком для развития экономики России. Вице-премьер уточнил, что Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает собственную продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.