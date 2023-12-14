Лондон, 14 декабря, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Великобритания введёт запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года, сообщила 14 декабря пресс-служба МИД королевства.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Лондон также намерен ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в области металлов, когда это получится согласовать с международными партнёрами.

Агентство Reuters 6 декабря сообщило, что все страны «Большой семёрки» (США, Германия, Италия, Канада, Великобритания, Франция, Япония) планируют ввести с 1 января 2024 года запрет на покупку российских алмазов. Кроме того, они намерены поэтапный вводить ограничения на ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв, комментируя 9 декабря возможные ограничения на продажу алмазов, указал на то, что Россия — один из ключевых игроков на алмазном рынке. По его мнению, запрет может спровоцировать скачок цен на алмазы, особенно на крупные. Он также отметил, что российский производитель алмазов «Алроса» давно готовится к санкциям, а потому заранее изменил логистику и рынки сбыта.