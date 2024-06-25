Варшава, 25 июня, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Верховная контрольная палата (Najwyższa Izba Kontroli, NIK) Польши в ходе проверки отчёта об исполнении бюджета Министерства национальной обороны в 2023 году выявила растрату на сумму 1,732 млрд злотых (около $435 млн), сообщило 25 июня польское интернет-издание, специализирующееся на военном деле, Defence24.

Global Look Press

«Ненадлежащим образом было потрачено 1,732 миллиарда злотых, что составляет 12% от исследованной выборки расходов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ревизоры контрольной палаты выявили переплаты по долгосрочным контрактам в размере 1,8 млрд злотых (около $450 млн), из которых 1,3 млрд злотых (около $324 млн) составили переплаты иностранным подрядчикам. По мнению NIK, это свидетельствует о том, что глава ведомства недостаточно контролирует расходы.

В ходе проверки также выявили значительные задержки в реализации ряда проектов и в том числе в расширении системы мониторинга с использованием спутниковых данных. Всего Минобороны в течение прошлого года потратило на свои нужны 97 млрд злотых (более $24 млрд).

Как передавало ИА Регнум, британская газета Telegraph в марте сообщила, что власти Польши в рамках масштабного перевооружения армии планируют потратить на к 2035 году 449,7 млрд злотых (около $100 млрд). В том числе власти собираются сформировать самые мощные сухопутные войска в Европе. Это проводится рамках противодействия якобы существующей «русской угрозе».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также марте заявил о планах нарастить военное присутствие на границе с Россией у Калининградской области, Белоруссией, Литвой и Украиной. Он также объявил о выделении 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей необходимой инфраструктуры для размещения дополнительных сил на приграничных территориях.