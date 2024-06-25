Харьков, Украина, 25 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Украинские власти планируют мобилизовать в ряды ВСУ до 90% сотрудников полиции в Харьковской области, заявил 25 июня журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Kirill Chubotin/Global Look Press

Он рассказал, что представители силовых ведомств сообщают о росте недовольства среди сотрудников полиции после принятия украинским правительством постановления о призыве в армию 10% полицейских по всей стране. На этом основании власти Харьковской незаконно подвели под мобилизацию 50%, и на этом не останавливаются.

«Ранее заявленное число в 10% <…> вскоре образует 90% сотрудников, которые должны быть мобилизованы территориальным центром комплектации», — процитировала Лисняка «Газета.ru».

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Роман Костенко 19 июня сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали незаконно призывать в армию работников предприятий ВПК, имеющих право на бронь от мобилизации. Мужчин забирают в ВСУ, когда они приходят в ТЦК обновлять данные.

Власти Украины ужесточают методы призыва мужчин в войска из-за нехватки желающих отправляются на фронт. Жители пытаются этому противостоять. 20 июня, когда сотрудники ТЦК остановили рейсовый автобус, чтобы мобилизовать водителя, пассажиры перерыли дорогу и устроили стихийный митинг, из-за чего возникла многокилометровая пробка с обеих сторон.

11 июня украинские СМИ сообщили о трёх случаях поджога автомобилей военных из-за того, что поджигатели приняли машины за транспорт ТЦК. 8 июня мужчина выстрелил из гранатомёта в здание центра комплектования в Харькове, уничтожив документы и учётные карточки.