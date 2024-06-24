Москва, 24 июня, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Компания VK выделит 30 млн руб. на продвижение digital-контента блогерами и учреждениями культуры. Заявки на цифровые гранты участники могут подать до 29 июля.

Алексей Майшев/РИА Новости

Цифровые гранты — это второй этап грантовой программы VK, которая поддерживает digital-контент в сфере культуры и искусства. Её запустили в начале 2024 года. Первый этап включает денежные гранты на создание контента. Общий грантовый фонд проекта в 2024 году составит более 60 млн рублей.

В пресс-службе VK отметили, что победители второго этапа получат гранты размером до 1 млн рублей. Направить деньги можно на продвижение контента ВКонтакте.

«Заявителями могут стать музеи, театры, филармонии, планетарии, выставочные центры, дома культуры, арт-пространства, тематические СМИ, порталы, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры», — рассказали в компании.

Для подачи заявки необходимо иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя, вести открытое сообщество ВКонтакте с количеством от 1000 подписчиков и регулярно публиковать уникальный контент. Один участник может заявить до трёх проектов.

Решать, кому достанутся гранты, будет координационный совет. В его состав войдут деятели культуры и эксперты VK.

Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева выразила надежду, что второй этап грантовой программы позволит ещё большему количеству проектов и авторов со всей России обеспечивать своим подписчикам интересный и качественный контент.

Как передавало ИА Регнум, в первой половине июня корпорация VK устроила показы мультимедийных инсталляций, благодаря которым жители девяти городов смогли пообщаться друг с другом, встретиться с блогерами и артистами, а также посетить выступления музыкальных коллективов и звёзд. Видеосвязь соединила Владивосток, Тюмень, Казань, Грозный, Москву, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов.

Жителям достаточно было подойти к экрану, чтобы связаться с жителем другого города, участвующего в проекте. В течение дня регионы сменялись автоматически, раз в час. Определить город собеседника было легко, ведь все порталы расположили в знаковых местах около достопримечательностей.